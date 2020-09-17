Кузбасс получил миллиарды рублей на расселение аварийного жилья

Кузбасс получил дополнительно 2,1 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья в 2020-2021 годах по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Средства выделены из федерального бюджета, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

«Еще в апреле мы направили заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ для выделения дополнительных средств на программу переселения из аварийного жилья в Кузбассе. Увеличение финансирования ускорит реализацию программы примерно на год, это значит, что более тысячи семей смогут на год раньше отпраздновать новоселье», — отметил Цивилев.

Как сообщает ТАСС, в программу расселения в регионе включено 1347 аварийных домов, в которых проживают около 26,5 тысячи человек.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.