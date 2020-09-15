В России расширили планы по строительству автообходов городов

«Росавтодор» планирует построить автодороги в обход 18 крупных городов в рамках «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ), а не 12, как планировалось ранее. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В рамках реализации национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" Росавтодор возведет 18 обходов крупных городов общей протяженностью более 600 километров. Все указанные объекты имеют ключевое значение не только для городов и регионов, но и для страны в целом», — уточнили в организации. В 2021 году планируется построить дорогу в обход Мариинска в Кемеровской области общей протяженностью 19,2 километра. В 2022 году — обход Анапы, который станет частью скоростного коридора из Сочи к Севастополю.В Красноярском крае в 2023 году подрядчики планируют сдать обход Канска на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.