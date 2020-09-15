В Тюмени завершили ремонт дорог на 20 объектах

В Тюмени в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» активно идет ремонт дорог. Об этом сообщает издание «Наши новости. Тюмень».

На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме на 20 объектах. Еще на четырех улицах ремонт находится в стадии завершения. Отмечается, что на очереди две дороги, которые поменяют дорожную одежду до 15 октября.

Благодаря нацпроекту кардинально поменялась улица Народная — это самый протяженный объект. Здесь заменили дорожное полотно длиной 2,31 километра, отремонтировали тротуары, бордюрный камень, в нормативное состояние приведены пешеходные переходы, нанесена разметка.

Также в числе обновленных улиц: Велижанская, Чайковского, Тимофея Чаркова, Менжинского, Варшавская, Суходольская, Михаила Яценко, Восстания, Современная, Менжинского, Инженерная, Беломорская, Ипподромская, Ленинградская, Парфенова, Пермякова (малая), проезд Майский.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.