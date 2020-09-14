В Мурманске завершат ремонт дорог в «ручном режиме»

Глава Мурманской области Андрей Чибис поручил региональному Минтрансу в «ручном режиме» помочь администрации Мурманска завершить работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году. Об этом сообщает ИА Nord-News.ru.

По его словам, к следующему сезоны должны быть сделаны выводы в отношении подрядчиков, которые «допустили такое отношение к реализации нацпроекта».

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе завершили работы на всех запланированных объектах региональной собственности, а также в городе Кола. Министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин сообщил, что сейчас ведутся работы на 26 из 27 объектах, уложено 66 процентов асфальтобетонного покрытия.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.