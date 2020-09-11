Аэропорты в труднодоступных районах России получат миллиарды рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку аэропортов в труднодоступных районах Дальнего Востока и на Крайнем Севере. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Средства получат семь казенных предприятий, которые объединяют 73 местных аэропорта и 15 посадочных площадок в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Ежегодно на эти цели планируется выделять 4,5 миллиарда рублей», — говорится в пояснительной записке к документу. Финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.