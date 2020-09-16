На дорогах Краснодарского края появятся 446 видеокамер

В Краснодарском крае на дорогах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появится 446 видеокамер. Об этом сообщает «Кубанские новости».

Кроме того, в регионе также проводят работы по строительству, реконструкции и капремонты автомобильных дорог. Ожидается, что по результатам реализации проекта смертность от ДТП по краю должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. В 2024 году ее уровень не должен превышать 5,43 человека на 100 тысяч населения.

В этом году в крае также появятся линии электроосвещения еще на 50 километрах дорог. Власти региона закупают медооборудование для оказания помощи пострадавшим в ДТП, а для учебных заведений разработаны занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.