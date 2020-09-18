Улан-Удэ получил на ремонт дорог 700 миллионов рублей

Город Улан-Удэ в 2020 году получил на ремонт дорог 700 миллионов рублей, вдвое больше, чем в 2019-м. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается. что благодаря увеличению финансирования в проект по ремонту автотрасс в 2020 году вошли 29 участков дорог. Их общая протяженность составляет около 30 километров. Власти города отметили, что на сегодня готовность ремонта составляет 80 процентов, работы, которые проводятся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будут завершены к середине октября.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.