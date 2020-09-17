В России задумали упростить экспорт живых крабов

Власти России ищут способ снять «бумажные» препятствия для экспорта живых крабов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Росрыболовство, как отмечается, признало факт оформления лицензии препятствием на пути экспорта и приводит к потерям игроков до 2 миллиарда рублей в год. В частности, ведомство предлагает отменить лицензии как лишний административный барьер. Промысел и так регулируется законами, и происхождение каждой партии экспортируемых крабов подтверждается специальным сертификатом.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.