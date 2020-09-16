Российская фабрика продаст в США шоколадные яйца

Приморская компания «Гудвин», занимающаяся производством шоколадных изделий, заключила договор на продвижение своей продукции на рынках США и Европы при поддержке государства через центр «Мой бизнес». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Фабрика по производству шоколад работает с 2019 года, изделия продаются, кроме России, в Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Китае. Компания планирует реализовать в Европе и США два вида продукции — шоколадные яйца из двух половинок и шоколадную пасту. У приморского продукта есть ряд конкурентных преимуществ, которые помогут в маркетинге за границей: привлекательная цена и качество. Фирма уже договорилась о продвижении продукции с американской профильной компанией.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.