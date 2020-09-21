Названы сроки реконструкции набережной Комсомольска-на-Амуре

До конца 2021 года будет завершена реконструкция набережной Комсомольска-на-Амуре. Такой срок назвал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, передает ТАСС.

На работы, которые ведутся с 2017 года, выделено 2 миллиарда рублей. Новый подрядчик — АО «Концерн Вега» — на стройку зашел в начале 2020 года, с прежней компанией расторгли контракт из-за низких темпов работ. Проект реконструкции набережной входит в долгосрочный план социально-экономического развития города, разработанный по поручению президента страны и утвержденный правительством РФ.

Проект должны были сдать в 2020 году, но работы по проекту затянулись из-за проблем с подрядчиком и сильного паводка 2019 года. В настоящее время строители прокладывают канализацию, отсыпают тело дамбы на одном из участков, занимаются благоустройством, бетонированием оснований трубошпунтовых конструкций, выполняет ряд других работ.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.