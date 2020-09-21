Новый мост в Казани прошел испытания на нагрузку

Новый мост в Казани, построенный в рамках второго этапа создания Большого Казанского кольца (БКК), прошел испытания на нагрузку. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Работы на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая протяженностью 1,2 километра начались в марте 2020 года. Также построен мост через Монастырскую протоку длиной 70,78 метра. По сооружению прогнали несколько КАМАЗов, чтобы испытать его на прочность.

В Минтрансе Татарстана рассказали, что выполнены измерения напряжений в элементах мостовых конструкций и прогибы главных балок под статической и динамической нагрузками. Результаты подтвердили, что работы выполнены высококачественно.

На объекта строительства БКК за прошлую неделю были уложены нижний слой покрытия на площади 1 200 квадратных метров и верхний слой асфальтобетонного покрытия проездов на площади 14 700 квадратных метров.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.