Реконструкцию аэропорта в Грозном взяли на особый контроль

Проект реконструкции и строительства аэропорта Северный в городе Грозном включен в перечень крупных проектов с госучастием, находящихся на особом контроле. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Согласно документу, проект реконструкции и строительства аэропорта Северный в городе Грозном включен в перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Из федерального бюджета на проект предполагается выделить около 4,6 миллиарда рублей.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.