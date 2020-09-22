В Якутске завершили укладку асфальта на 24 объектах

В Якутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили укладку асфальтобетонного покрытия на 24 объектах. Об этом сообщает «Якутия.инфо».

Отмечается, что на четырех объектах ведутся работы по укладке нижнего слоя асфальта. По данным МКУ «Главстрой», на 22 сентября в городе Якутске выполнение укладки верхнего слоя из асфальтобетонного покрытия составляет 87,69 процента. Объем подготовки основания дорожного полотна составляет 23,56 километра.

Кроме того, на этой неделе дорожники приступят к подключению линии наружного освещения на улице Воинская, перекрестках улиц Пояркова-Курашова, Пояркова-Петра Алексеева, кольцевой развязке на пересечении улиц Петра Алексеева-Стадухина-Пирогова.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.