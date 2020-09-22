Атомный ледокол «Арктика» отправят на ледовые испытания

Российский головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 отправится на ледовые испытания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Из Санкт-Петерубурга судно отправится на испытания, а затем в Мурманск — на подписание приемного акта. Ледокол впервые окажется в экстремальных условиях арктических льдов. Ранее был успешно завершен второй этап ходовых испытаний «Арктики», в ходе которого проверялась электроэнергетическая система атомохода и его маневренные характеристики.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.