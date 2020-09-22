СГК установит датчики контроля за выбросами на Красноярской ТЭЦ-2

Две дымовые трубы Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании (СГК) будут оснащены системой мониторинга выбросов. Промышленные альпинисты уже сделали в трубах отверстия на высоте 85 метров и установили закладные детали пробоотборников, к которым будут крепиться измерительные приборы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Подготовительные работы для установки датчиков на трубы необходимо было выполнить до начала отопительного сезона, подчеркнули в пресс-службе СГК. Для этого энергетики поочередно снимали нагрузку с каждой из труб, останавливая все подключенные к ним котлоагрегаты. Эти работы были совмещены по времени с ремонтом соответствующего оборудования на станции.

Сама система мониторинга для ТЭЦ-2 будет доставлена в Красноярск в октябре 2020 года. Она состоит из наземного пункта контроля и расположенных на трубах датчиков, по 5 на каждой трубе. Они будут непрерывно отбирать пробы дыма внутри труб. Система станет фиксировать и выводить на экран в режиме онлайн 10 параметров отходящих дымовых газов. Химические параметры — содержание кислорода, углекислоты, оксидов серы и азота, диоксида азота. Физические параметры — влажность, температура, расход газов и давление в трубе.

Планируется запустить систему в тестовом режиме во втором квартале 2021 года и до конца 2021 года приступить к ее постоянной эксплуатации.

Аналогичное оборудование уже смонтировано на трубах красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, в настоящее время ведется его наладка и настройка. Эксплуатация в тестовом режиме также запланирована на 2021 год.

Оснащение труб ТЭЦ системой мониторинга выбросов предусмотрено федеральным законодательством и реализуется в рамках комплексного плана «Чистый воздух», который входит в национальный проект «Экология». Причем по комплексному плану датчики на трубах должны появиться в 2022 году, но СГК нашла возможность выполнить эту работу досрочно.

Также в рамках в рамках комплексного плана «Чистый воздух» СГК продолжает экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1. Там в сентябре специалисты завершили сборку корпуса первого электрофильтра на котле №10. Скоро в нем установят рабочие элементы. Устройство будет запущено в эксплуатацию до конца 2020 года.

Сейчас монтажники соединяют будущий электрофильтр с новой трубой высотой 275 метров и котлом теплоцентрали. Параллельно на ТЭЦ-1 такие же работы идут сейчас на аналогичном электрофильтре для котла №8. Работы проходят поэтапно, без прекращения производства тепловой и электрической энергии.

14 новых фильтров на ТЭЦ-1 должны быть установлены до конца 2024 года. Специалисты планируют пускать их в работу по три ежегодно, начиная с 2021 года. Они заменят действующие очистные системы — батарейные циклонные уловители с эффективностью в 95 процентов. Тогда можно будет полностью оценить эффект от экологической модернизации на станции. Ожидается, что общий объем выбросов снизится на 25 процентов.

В настоящее время получить информацию о выбросах красноярских станций можно в разделе «Экология» на сайте СГК.