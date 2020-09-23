Россия пересмотрит план развития транспортной инфраструктуры

Правительство России пересмотрит план развития транспортной инфраструктуры, до 2024 года затраты по 9 проектам составят 4 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По его словам, из этой суммы более 1 триллиона рублей — бюджетное финансирование. В период с 2025 по 2030 года планируется направить еще почти 2 триллиона средств.

Приоритетными проектами Белоусов назвал автодорогу Европа — Западный Китай, Восточный полигон БАМа-Транссиба, подходы к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, развитие Центрального транспортного узла, развитие Севморпути, развитие сети аэропортов, развитие морских портов и высокоскоростное движение.

Вице-премьер также отметил, что в ближайшее время планируется утвердить опорную сеть автомобильных дорог, сделав инструментом ее формирования национальный проект «Безопасные и качественные дороги».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.