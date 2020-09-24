Тверская область потратит 348 миллионов рублей на благоустройство районов

Власти Тверской области планируют в 2021 году выделить 348 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий в 38 муниципалитетах. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Работы будут проводиться в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего на выделенные деньги отремонтируют 20 дворов и благоустроят 60 общественных территорий. Распределение средств между муниципалитетами завершат к концу 2020 года.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.