«Единая Россия» внесла ряд предложений по поддержке российских педагогов

В период пандемии участники учебного процесса — и школьники, и педагоги — столкнулись с рядом сложностей. С самого начала в эту работу включилась «Единая Россия», чтобы максимально облегчить вынужденную удаленную работу. Вместе с Минпросвещения организовала телеуроки на одном из федеральных телевизионных каналов страны, чтобы не останавливать процесс обучения. Об этом говорится в сообщении партии.

Кроме того, совместно с профильным министерством и Агентством стратегических инициатив провела акцию «Помоги учиться дома» — школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также учителя получали гаджеты для дистанционного обучения. В отдельных регионах педагоги получили льготные тарифы на безлимитный интернет. В общей сложности технику получили около 500 тысяч детей и учителей.

Во время дистанционной учебы помимо прочего остро встал вопрос оплаты труда педагогов. В «Единую Россию» поступали жалобы о снижении им зарплат якобы из-за уменьшения нагрузки в период пандемии. О недопустимости подобных мер говорили на всех уровнях. Права учителей удалось отстоять, при этом даже расширился список доплат. К примеру, «Единая Россия» добилась того, что учителя теперь получают допвыплаты не только за работу на ЕГЭ, но и за ОГЭ — экзамен в 9-ом классе сдают в два раза больше школьников, чем в 11-ом, поэтому нагрузка на педагогов выше, и ее нужно оплачивать.

Кроме того, с января 2020 года заработала программа «Земский учитель» — предложение «Единой России» поддержал Президент Владимир Путин. Она предусматривает единовременные выплаты в размере миллиона рублей, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до 2 миллионов учителю, прибывшему на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, город с населением до 50 тысяч человек. Для участия в программе «Земский учитель» уже подано почти 30 тысяч заявок.

Кроме того, партия разработала предложения, которые позволят в дальнейшем не допускать перегибов и разницы в зарплатах в регионах.

Во-первых, «Единая Россия» предложила изменить соотношение оклада и надбавок в структуре зарплаты. Оклад должен составлять 70 процентов от суммы, которую получает учитель за работу. Сейчас она зачастую составляет только 30 процентов. Остальное «добивают» за счет допнагрузки.

«Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30 процентов. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы. Тех же учителей буквально «насильно» заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать классное руководство, вести факультативы. Это неприемлемо», — сказал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Как отмечают в партии, это приводит к необоснованной с точки зрения организации оплаты труда дифференциации окладов в образовательных учреждениях. Из-за отсутствия единой системы окладов и разных подходов к начислению надбавок, выплат стимулирующего и компенсационного характера у работников одинаковой специальности и квалификации заработная плата может отличаться в разы, даже внутри одного субъекта.

«Еще в феврале партпроектом «Единой России» «Новая Школа» в регионах страны были проведены общественные дискуссии и подготовлены предложения по вопросу совершенствования оплаты труда педагогов, в том числе внедрению отраслевой оплаты труда с общими на федеральном уровне принципами ее формирования», — отметила координатор партпроекта, депутат Госдумы Алена Аршинова.

То же касается и соотношения зарплат руководителей и сотрудников — в «Единой России» считают, что будет справедливым ввести четкий коэффициент соотношения этих зарплат, чтобы руководство не получало в разы больше подчиненных.

Сейчас активисты партии проверяют, доходят ли до классных руководителей в регионах «президентские надбавки» в пять тысяч рублей. Эти обязанности сегодня исполняет более 74 процентов российских педагогов — 810 тысяч учителей.

«Для «Единой России» вопросы образования, и в частности поддержки учителей, всегда будут приоритетными. В рамках деятельности партпроекта «Новая школа» мы продолжим улучшать условия труда работников отрасли, совершенствуя систему оплаты их труда и обеспечивая достойный и справедливый ее уровень, сокращая бюрократическую нагрузку на учителей, создавая новую современную инфраструктуру и улучшая техническую оснащенность учебного процесса, повышая в целом статус педагога», — резюмировала Алена Аршинова.