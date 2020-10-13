Депутата Госдумы от «Единой России» сняли с должности за хамство

Депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Вячеслава Лысакова сняли с должности первого заместителя председателя комитета по законодательству и госстроительству. Соответствующее решение принято парламентариями на пленарном заседании, сообщает РИА Новости.

Лысаков пока не подтвердил эту информацию.

О возможном снятии Лысакова с должности первого замглавы комитета стало известно накануне, 12 октября. Лидер думской фракции «Единой России» Сергей Неверов говорил, что пост Лысакова «не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые он допускает». Источник «Интерфакса» во фракции, в свою очередь, рассказал, что депутат публиковал в Telegram откровенно хамские комментарии в отношении коллег по партии.

В беседе с агентством Лысаков говорил, что такую реакцию в Госдуме вызвала совокупность вопросов и высказываний по различным темам. «Раз уже мне сигнал послан, теперь я должен думать, кому я интересен. Я не член партии "Единая Россия", поэтому с чистой совестью могу вести и веду переговоры с различными партиями», — заявил он, комментируя свое участие в выборах в нижнюю палату парламента следующего, восьмого созыва.

Вячеслав Лысаков — депутат Госдумы VI и VII созывов.