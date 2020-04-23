Мишустин уволил обматерившего людей в аэропорту замминистра

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил замминистра промышленности Дмитрия Овсянникова, который обматерил сотрудниц аэропорта в Ижевске. Партия «Единая Россия», из которой Овсянникова исключили после инцидента, опубликовала официальное распоряжение о его увольнении в своем Telegram-канале.

Согласно документу, Овсянникова уволили «в связи с сокращением должности». Накануне в апреле Мишустин подписал распоряжение, согласно которому число заместителей министра промышленности сократилось с 11 до 10, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Овсянников нецензурно выругался на сотрудницу аэропорта, когда та попросила его предъявить посадочный талон на рейс, после чего раздраженно бросил паспорт на стойку регистрации. В своем объяснении Овсянников заявил, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон в аэропорту Ижевска». Он заверил, что выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, и пояснил, что навещал в Ижевске отца.

8 апреля принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники сообщил, что Овсянников покинет свой пост. По данным издания, решение о его увольнении на тот момент уже было принято, оно должно было вступить в силу в течение месяца.

Дмитрий Овсянников в 2015-2016 годах занимал должность заместителя министра промышленности и торговли России, в 2016-2019 годах возглавлял Севастополь, затем вновь стал замглавы Минпромторга.

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