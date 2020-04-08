Обматерившего людей в аэропорту замминистра исключили из «Единой России»

Заместитель министра промышленности России Дмитрий Овсянников, обматеривший сотрудниц аэропорта в Ижевске в ответ на просьбу показать билет, исключен из «Единой России». Соответствующее решение принял президиум генсовета партии, сообщает сайт политического объединения в среду, 8 апреля.

«Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — прокомментировал решение секретарь генсовета Андрей Турчак.

По его словам, партия также обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину и руководителю Минпромторга Денису Мантурову с просьбой рассмотреть вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.

Ранее в интернете появилось видео общения Овсянникова с работницей авиакомпании. После просьбы предъявить посадочный талон на рейс замминистра нецензурно выругался, а затем раздраженно бросил паспорт на стойку регистрации.

После инцидента Овсянников был доставлен в полицию. По данным издания Baza, он попытался сбежать, но безуспешно.

Позже чиновник объяснился, отметив, что впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт. При этом он заверил, что все требования сотрудников авиационной безопасности выполнил. Госслужащий добавил, что в Ижевске навещал отца.

Дмитрий Овсянников в 2015-2016 годах был заместителем министра промышленности и торговли России, в 2016-2019 годах возглавлял Севастополь, затем вновь стал замглавы Минпромторга.

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