Обматеривший людей в аэропорту российский замминистра объяснился

Заместитель министра промышленности России Дмитрий Овсянников, обматеривший сотрудниц аэропорта в Ижевске в ответ на просьбу показать билет, объяснил свои действия. Об этом говорится в комментарии Овсянникова, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку», — сказал он.

При этом он заверил, что все требования сотрудников авиационной безопасности выполнил. Госслужащий добавил, что в Ижевске навещал отца.

Ранее в понедельник в интернете появилось видео общения Овсянникова с работницей авиакомпании. После просьбы предъявить посадочный талон на рейс сотрудник правительства нецензурно выругался, а затем раздраженно бросил паспорт на стойку регистрации. По данным агентства «Интерфакс», инцидент произошел вечером 5 апреля.

После инцидента Овсянников был доставлен в полицию. По данным, Telegram-канала Baza, он попытался сбежать, но безуспешно.

Дмитрий Овсянников в 2015-2016 годах был заместителем министра промышленности и торговли России, в 2016-2019 годах возглавлял Севастополь, затем вновь стал замглавы Минпромторга.

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