Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег. Об этом рассказал депутат омского городского совета Дмитрий Петренко в своем Telegram-канале.

По его словам, депутат приехал на заправку и «начал предъявлять (...) за плохо убранный снег» дворнику, который недавно перенес операцию на сердце. «Когда наставления депутата не возымели эффекта, он просто не церемонясь внезапно свалил дедушку на землю и начал его пинать, в том числе по голове», — написал Петренко. Он отметил, что после избиения пенсионер попал в больницу.

«Депутат Александр Тришин совершенно по непонятным причинам ударил нашего механика. (...) Депутат ему нанес несколько ударов по лицу и телу. Я не думаю, что наш сотрудник мог что-то ему такое оскорбительное сказать. Просто в тот день у депутата был день рождения. Кто знает, под каким препаратами он мог быть», — прокомментировал ситуацию директор заправки в разговоре с изданием «Подъем». Он отметил, что потерпевший чувствует себя «не очень». Он написал заявление в Следственный комитет.

Сам Тришин заявил изданию, что «это все неправда».

Петренко навестил попавшего в больницу пенсионера в больнице. Когда он подошел к лечащему врачу пострадавшего, тот начал кричать на депутата и его помощника, а затем стал звонить Тришину и «докладывать ему в мелочах», что в больницу «двое пришли и что-то вынюхивают». «Ну не мерзок ли врач, который лечить должен, а он думает: как выгородить своего кореша?» — удивился Петренко.

Ранее в Вышнем Волочке Тверской области депутат устроил дебош в ночном клубе и избил посетителей. Персонал пытался остановить дебошира, однако он игнорировал их требования. На место происшествия дважды приезжали сотрудники полиции, которые так и не забрали виновника конфликта в отделение.

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