Подчиненный обвинил российского депутата в избиении

В Якутии следователи проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений мужчине депутатом Госсобрания республики. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону. По предварительным данным, причиной конфликта стали «разногласия в сфере трудовых правоотношений».

Как пишет «Якутия.Инфо», депутата зовут Виктор Лебедев, он возглавляет компанию «Саханефтегазсбыт». С заявлением в полицию против него обратился замдиректора по товарам компании Владимир Стрижак. Согласно объяснительной записке, подписанной Стрижаком В.И., на протяжении двух последних недель Лебедев требовал от Стрижака написать заявление об увольнении. 19 декабря Стрижак пришел к начальнику с заявлением на отпуск, после прочтения которого Лебедев якобы стал «ругаться матом и избивать его». Стрижак утверждает, что после конфликта его увел в кабинет другой сотрудник, но туда ворвался Лебедев и продолжил избиение.

Адвокат Стрижака Сергей Кононов в разговоре с ЯСИА уточнил, что в больнице у того диагностировали перелом носа. Сам депутат в разговоре с News.Ykt.Ru назвал обвинение в избиении провокацией. По его словам, Стрижак «можно сказать, ворвался» в его кабинет и начал требовать отпуск вне графика. После этого разговор пошел на повышенных тонах, и Лебедев попросил подчиненного покинуть кабинет. «В этот момент он начал истерить и биться, понимая, что в этот момент его застанут в "помятом" виде и подумают об избиении», — утверждает депутат.

В конце октября в Иркутской области избили бывшего депутата городской думы Усолья-Сибирского Сергея Угляница. По его словам, двое мужчин в масках несколько раз ударили его металлической трубой по голове, а затем били по лицу. У пострадавшего был сломан нос, а также повреждена глазница. Политик считает нападение чьим-то заказом. По информации издания «Усольесити», Угляниц в последнее время активно критиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru