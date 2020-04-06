Российский замминистра обматерил сотрудниц аэропорта за просьбу показать билет

Заместитель министра промышленности России Дениса Мантурова обматерил сотрудниц аэропорта в Ижевске в ответ на просьбу показать билет. Видео и подробности инцидента публикует Telegram-канал Baza.

На ролике госслужащий Дмитрий Овсянников вышел из себя после того, как работница авиакомпании попросила его показать посадочный талон на рейс. Сперва мужчина нецензурно выругался, а затем раздраженно бросил паспорт на стойку регистрации.

Сотрудники службы безопасности пожаловались на поведение Овсянникова в полицию, и замминистра задержали и доставили в отделение. Отмечается, что чиновник попытался сбежать оттуда, но безуспешно. При досмотре у него нашли удостоверение сотрудника правительства.

Как позже стало известно Telegram-каналу «Раньше всех. Ну почти», Минпромторг России проведет внутреннее расследование инцидента. Как заявили в министерстве, если чиновник такого уровня некорректно ведет себя по отношению к сотрудникам органов правопорядка, то это является грубым нарушением кодекса этики государственных гражданских служащих.

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