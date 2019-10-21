Пьяный пассажир обозвал сотрудницу аэропорта жирным пирогом и устроил дебош

Невменяемый пассажир устроил дебош в аэропорту английского города Манчестера и был арестован. Об этом сообщает The Sun.

35-летний морской пехотинец Бенджамин Хойл (Benjamin Hoyle) вышел из себя после того, как ему запретили подниматься на борт самолета из-за алкогольного опьянения.

Хойл ударил сотрудницу службы наземного транспорта, а затем обратился к ее коллеге с азиатской внешностью: «Вы — причина, по которой я воевал в Афганистане. Я воевал с такими, как ты!».

Когда другие пассажиры начали обращать на него внимание, он ответил, что служит в морской пехоте и мог бы убить их всех. Затем он снова обратился к работнице аэропорта. «Посмотри на себя! Ты же жирный пирог в дешевых туфлях Primark», — сыпал он оскорблениями.

За нарушение порядка Хойла арестовали и приговорили к 130 часам исправительных работ. Кроме того, его заставили выплатить сотрудникам аэропорта по 50 фунтов стерлингов (около четырех тысяч рублей) компенсации.

В сентябре пьяная балерина искусала и побила британских полицейских в аэропорту в Лондоне после того, как ей запретили подниматься на самолет из-за ее состояния. Испанка Дайана Андреас Ривера (Daiana Andreas Rivera) напилась в пабе аэропорта Хитроу и накинулась на сотрудников полиции, когда ее вели к фургону.

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