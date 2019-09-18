Ударившая между ног полицейского балерина села в тюрьму

Пьяную балерину из Испании, которая побила и покусала полицейских в аэропорту Лондона, посадили в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mail.

18 сентября лондонский суд приговорил 33-летнюю Дайану Андреас Ривера к двум месяцам лишения свободы за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Согласно показаниям полицейских, Ривера ударила одного из них в область паха и расцарапала руки двум другим во время задержания. Испанка полностью признала свою вину и принесла пострадавшим извинения.

Поскольку женщина находилась под стражей с начала августа, а ее приговор вступил в силу 18 сентября, в скором времени она выйдет на свободу.

Ранее в сентябре сообщалось, что Дайана Андреас Ривера побила сотрудников полиции после того, как они запретили ей подниматься на борт самолета в состоянии алкогольного опьянения. Ривера напилась в одном из пабов аэропорта Хитроу в Лондоне и напала на сотрудников правоохранительных органов, когда те тащили ее к полицейскому фургону.

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