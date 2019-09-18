Перебравшая с алкоголем балерина покусала и побила полицейских в аэропорту

Пьяная балерина искусала и побила британских полицейских в аэропорту в Лондоне. Об этом сообщает сайт LEO Affairs.

Испанка Дайана Андреас Ривера (Daiana Andreas Rivera) напилась в пабе аэропорта Хитроу, в результате чего ей запретили подниматься на борт самолета. Сотрудники правоохранительных органов попытались вывести ее из здания и посадить в полицейский фургон, однако девушка оказала сопротивление.

Сперва она укусила одного из них, затем ударила его между ног, а потом расцарапала другого полицейского. Кроме того, как выяснилось позже, у Риверы был при себе нож, но она им не воспользовалась.

Сейчас женщину обвиняют в нападении на сотрудников полиции и незаконном ношении холодного оружия.

В мае полиция задержала пассажира в международном аэропорту Кливленда имени Хопкинса за то, что он покусал сотрудника правоохранительных органов. Мужчина, путешествовавший с собакой, стал вести себя неподобающим образом на контрольно-пропускном пункте. Он рассвирепел после замечания полицейского и укусил его.

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