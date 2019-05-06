Разъяренный пассажир покусал полицейского в аэропорту

Полиция задержала пассажира в международном аэропорту Кливленда за то, что он покусал сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина, путешествовавший с собакой, стал вести себя неподобающим образом на контрольно-пропускном пункте. Когда сотрудник аэропорта сделал ему замечание, пассажир рассвирепел и укусил его.

На данный момент не уточняется, в какую часть тела полицейского впился дебошир. Однако известно, что офицер серьезно не пострадал.

После инцидента мужчину отправили в психиатрическую лечебницу для проведения экспертизы, а его питомца доставили в городской приют.

В январе пьяный студент из Техаса выпил литр рома и устроил дебош в самолете, следовавшем из Лондона в Даллас. 21-летний Джеффри Либби начал пить после того, как лайнер попал в турбулентность. Затем он стал пинать спинку кресла пассажира, а после замечания бортпроводницы покусал незнакомую пассажирку.

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