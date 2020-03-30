Российский экс-депутат показал роскошный отдых за границей во время коронавируса

@aleksey_yakovlev971 / Instagram

Бывший подмосковный депутат Алексей Яковлев, супруга которого в октябре 2018 года ради съемок клипа перекрыла МКАД, поделился видео с роскошного отдыха за границей во время пандемии коронавируса. Ролики были опубликованы в сторис его Instagram-аккаунта.

На размещенных в сети кадрах Яковлев запечатлен на горнолыжном курорте, судя по одной из вывесок, он находится в горном массиве Гигийох (Giggijoch) в австрийском Зельдене. Депутат демонстрирует инфраструктуру курорта и других отдыхающих. Также на фото, выложенном в сторис, он позирует на фоне дорожного знака, обозначающего въезд на территорию Италии.

Когда именно были сделаны размещенные в сети кадры, не уточняется.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превышает 723,7 тысячи, в результате болезни умерло более 34 тысяч человек. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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