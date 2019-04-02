Российский депутат ушел из политики после выходки жены на МКАД

Член «Единой России» и бывший подмосковный депутат Алексей Яковлев, супруга которого в октябре 2018 года ради съемок клипа перекрыла МКАД, принял решение прекратить членство в партии. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает RT. Сам Яковлев заявил, что уходит из политики.

«Я разочарован сложившейся ситуацией и принял решение на время уйти от политической составляющей в своей деятельности, чтобы больше времени заниматься реальными делами, а не риторикой», — сказал он.

В частности, Яковлев планирует заняться общественной работой по благоустройству городской среды. При этом бывший единоросс не исключает своего участия в предстоящих выборных циклах.

Алексей Яковлев был избран депутатом городского поселения Щелково в 2014 году. В конце прошлого года Московская областная дума приняла закон о преобразовании Щелковского района в городской округ, вследствие чего депутатский корпус был расформирован.

В октябре 29-летняя певица Оксана Яковлева, перекрывшая ради съемок клипа движение по МКАД, была привлечена к административной ответственности. За день до этого в интернете появился видеоролик с тремя танцующими на МКАД в потоке машин девушками, одной из которых оказалась Яковлева. Девушка выступает под псевдонимом Yaxana.

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