Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа и получила штраф

Московская полиция привлекла к административной ответственности 29-летнюю певицу Оксану Яковлеву, жительницу Подмосковья, перекрывшую ради съемок клипа движение по МКАД. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает «Росбалт».

На Яковлеву составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»), уточнили в полиции.

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В МВД также отметили, что девушка находилась за рулем автомобиля, не имея права управления транспортным средством и с нарушением правил применения ремней безопасности. За это на нее также были составлены соответствующие административные протоколы.

Накануне в интернете появился видеоролик с тремя танцующими на МКАД в потоке машин девушками. Оказалось, что танцы устроила жена депутата подмосковного города Щелково Алексея Яковлева, выступающая под псевдонимом Yaxana.

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