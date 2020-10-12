Депутата Госдумы от «Единой России» лишат должности за хамство

Президиум фракции «Единой России» в Госдуме обсудит лишение депутата Вячеслава Лысакова должности первого заместителя председателя комитета по законодательству и госстроительству. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Неверов, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что пост первого заместителя одного из ключевых комитетов Госдумы «не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков». «Оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, и в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции», — добавил Неверов.

Источник агентства во фракции рассказал, что в последнее время Лысаков публикует в Telegram откровенно хамские комментарии в отношении своих коллег по партии.

В своем Telegram-канале «ДУМАем» депутат подтвердил отстранение с поста первого зампреда комитета, пообещав прокомментировать случившееся позже.

Вячеслав Лысаков — депутат Госдумы VI и VII созывов.

В апреле сообщалось об увольнении замминистра промышленности Дмитрия Овсянникова. Это произошло после того, как Овсянников нецензурно выругался на сотрудницу аэропорта, попросившую его предъявить посадочный талон на рейс. Овсянникова также исключили из «Единой России».