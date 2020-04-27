Помощника главы Россельхознадзора уволили после обвинения в совращении школьницы

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен на фоне обвинений в совращении школьницы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

В ведомстве указали, что чиновник освобожден от занимаемой должности с 27 апреля.

Незадолго до это секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой уволить «публично обвиненного в совращении малолетних» Натарова. По мнению Турчака, появление в СМИ такой информации дискредитирует органы государственной власти.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин», — отметили в партии, не уточнив детали.

По данным РЕН ТВ, дело заведено в марте следственным отделом СК по Пресненскому району Москвы по факту развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (часть 1 статьи 135 УК). Адвокат пострадавшей семьи рассказал, что Натаров дружил с родителями девочки и начал приставать к ней по переписке, когда ей было 13 лет, просил прислать фотографии. Через два года мужчина стал водить школьницу в кино, где предположительно активно приставал. Общение продолжалось до 16-летнего возраста подростка, пока обо всем не узнали взрослые. Они обратились в полицию, но дело возбудили только через год.

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