В упомянутой в вопросе Путину российской школе-«секте» нашли педофилию

Школа-интернат в поселке Текос Краснодарского края, о которой спрашивали президента России Владимира Путина в ходе пресс-конференции, может быть связана со случаями изнасилований и смертей воспитанников. Из-за закрытости места и царящих там «ведических традиций» школу называют сектой. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды».

Учебное заведение педагога-новатора Михаила Щетинина пользовалось репутацией места для одаренных детей, конкурс составлял 20 человек на одно место. «Мы — единственная школа, которая повернет этот распад вспять, возродит русский дух и создаст настоящих, полноценных людей будущего. Согласитесь, это круто», — приводит слова соратника основателя Николая Курдюмова автор.

По словам бывшей учительницы математики Анны Павловой, основатель школы неоднократно домогался учеников и преподавателей, несколько девушек забеременели от него, а тех, кто рассказывал о случившемся, объявляли сумасшедшими и увозили в психиатрическую больницу. Также в школе изнасиловали 12-летнего мальчика — Павлова увидела запись случившегося на телефоне одного из воспитанников.

Помимо этого, мать одного из учеников школы связывает смерть своего сына с происходящим в школе. Она заявила, что он вместе с друзьями публично обвинил педагога в педофилии. В 2009 году Антон Шитов погиб — две экспертизы показали, что причиной его смерти могли стать электротравма или удушье. Мать мальчика также подтверждает случаи беременности учениц от Щетинина.

В школе были введены принципы вегетарианского питания, в связи с чем многие дети самостоятельно покупали себе мясные продукты в ближайших магазинах, которые портились из-за хранения в неподходящих условиях. По словам собеседников журналиста, ученики постоянно голодали и часто получали отравления из-за просроченных продуктов.

Утверждается, что дети участвовали в строительстве домов для школы, которые позже оформили на близких к Щетинину педагогов. Претензии к заведению начали появляться еще в начале 2010-х — во многих жалобах школу называли сектой.

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В ходе большой пресс-конференции главы государства 19 декабря главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков задал вопрос о закрытии в Краснодарском крае уникальной школы педагога-новатора Михаила Щетинина. Он попросил Путина посодействовать спасению образовательного учреждения, которое уничтожают чиновники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что деятельность заведения была приостановлена по решению суда из-за выявленных нарушений, касающихся внесения в единый реестр выдаваемых аттестатов, эксплуатации школьного стадиона, программы развития школы и не несущих угрозы жизни и здоровью учеников, передает ТАСС. При этом руководство школы пообещало устранить нарушения до конца января.

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