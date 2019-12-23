Российская журналистка опровергла сообщение об увольнении из-за вопроса Путину

Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская опровергла сообщения СМИ о ее увольнении за вопрос президенту России Владимиру Путину. Она сообщила об этом РИА Новости.

Яровская рассказала, что уволилась по собственному желанию, однако причины не раскрыла. В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова также заявили, что журналистка сама написала заявление. По словам представителя пресс-службы, Яровская работает в московском корпункте окружной телерадиокомпании, однако 23 декабря решила уволиться.

О том, что Яровскую уволили после вопроса президенту, первым заявило информационное агентство URA.RU ранее 23 декабря. Сообщалось, что поводом к увольнению стало недовольство местных властей заданным вопросом Путину.

Яровская обратилась к Путину во время пресс-конференции. Она рассказала, что при строительстве моста через реку Обь на Ямале возникают проблемы. Журналистка спросила, нельзя ли подключить федеральную тяжелую артиллерию для решения ситуации. Президент ответил, что нецелесообразно выхватывать какой-то проект из общего контекста, но добавил, что этот мост — один из важных инфраструктурных проектов.

Пресс-конференция Путина прошла днем 19 декабря в Центре международной торговли в Москве и стала 15-й по счету. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. На конференцию этого года было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека. Эфир длился 4 часа 18 минут.

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