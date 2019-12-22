Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями. По словам главы государства, он высказывает свою точку зрения по вопросам, которые волнуют представителей СМИ, передает «Интерфакс».

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Путин отметил, что многие журналисты, участвующие в пресс-конференции, являются представителями региональных СМИ и близко общаются с людьми. Глава государства считает, что вопросы демонстрируют тренды экономики, социальной сферы, а также свидетельствуют об открытости власти.

Российский лидер рассказал, что для него важно слышать точку зрения и мнение участников пресс-конференции. По его словам, он учитывает это в своей практической работе.

Пресс-конференция Путина прошла днем 19 декабря в Центре международной торговли в Москве и стала 15-й по счету. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. На конференцию этого года было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека. Эфир длился 4 часа 18 минут.

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