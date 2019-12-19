Путин назвал виновных в пожарах в Сибири

Ситуация с пожарами в Сибири возникла из-за рук черных лесорубов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Путин добавил, что люди сами часто жгут траву и листву, поэтому с ними нужно работать на этот счет и модернизировать систему лесоохраны.

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Президент также заявил, что ситуация в регионе «далека от благополучия».

Летом 2019 года в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.В Иркутской области за месяц горело более 700 тысяч гектаров леса, сейчас эта цифра снизилась до 50 тысяч. Как заявляли экологи, в своих официальных сводках Авиалесохрана занижает показатели почти в два раза и сообщает только о трех миллионах гектаров. Бывший губернатор Иркутской области Сергею Левченко заявлял, что ему не поступала информация о сокрытии и искажении данных о лесных пожарах

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