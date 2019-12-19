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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

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Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки. Свой ответ он опубликовал в Facebook.

По мнению журналиста, танк Т-64 действительно советского производства, однако на Украине его модернизировали до уровня «Булат». Он также подчеркнул, что в России тоже используются по большей части модернизированные советские танки.

В ходе большой пресс-конференции Цимбалюк заявил Путину что, если бы украинские танки были на Кубани, Москва тоже изменила бы отношение к Украине. В ответ на это российский глава напомнил о советском происхождении танков, которые в настоящее время находятся на вооружении армии Украины.

В частности, речь шла о Т-64, который, по словам журналиста, «произведен в Харькове». Однако президент отметил, что эта боевая машина советского производства.

Т-64 — советский основной боевой танк. Был разработан в конструкторском бюро Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева. На вооружение советской армии был принят в 1966 году.

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Предыстория: Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
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