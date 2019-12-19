Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Президент России Владимир Путин напомнил о советском происхождении танков, которые в настоящее время находятся на вооружении армии Украины. Такое заявление он сделал в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 19 декабря, ведет «Россия 24».

Таким образом глава государства отреагировал на вопрос журналиста УНИАН, который заметил, что, если бы украинские танки были на Кубани, Москва тоже немного изменила бы отношение к Украине и к украинским журналистам, которые пока не сталкиваются ни с какими проблемами при работе в России.

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В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34. Представитель УНИАН заявил, что основным боевым танком Украины на данный момент является Т-64, который «произведен в Харькове». «Ну, это тоже советская машина», — отметил российский лидер.

Т-34 — самый массовый танк Второй мировой войны. В серийное производство пошел в 1940 году. Было выпущено более 35 тысяч Т-34, не включая его последней модификации Т-34-85, которых было произведено более 30 тысяч с учетом лицензионных машин. Т-72 был запущен в серийное производство в 1973 году и экспортировался во многие страны. В настоящее время Т-72 различных модификаций наряду с Т-64, который начали производить в Советском Союзе в 1963 году, составляют основу танкового парка украинской армии.

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