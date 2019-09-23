Украинские военные протестировали танк бокалом пива

Украинские военные провели тест стабилизатора пушки танка Т-64БВ при помощи бокала пива. Видео испытаний на своей странице в Facebook опубликовал танкист Вооруженных сил Украины Алексей Бобовников.

Подобный «тест» придумали в Германии. Его суть заключается в том, чтобы наполненный пивом бокал смог удержаться на краю ствола танка и не пролился во время движения боевой машины, которая в это время выполняет сложные маневры.

Испытания проходили на Львовском бронетанковом заводе. Бобовников заверил, что на Украине тестирование танка таким образом проходит впервые. «Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи — это пивом», — написал он.

В феврале 2019 года военный эксперт Алексей Хлопотов сообщил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. Обратившись к своим знакомым в ВСУ с просьбой рассказать о машине с позиции профессионального эксплуатанта, он пришел к выводу, что прицел наводчика многоканальный украинской машины сравним по своим характеристикам с белорусской «Сосна-У», которую получает российская. В отличие от «нашей давно устаревшей Р-168» танк Т-64БВ оснащается «Лыбидь» К-2РБ, основанном на современной американской цифровой радиостанции от Motorola.

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