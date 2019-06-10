Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»

Минобороны Украины при президентстве Петра Порошенко не заказывало для армии танки «Оплот», сообщает «Донбасс.Реалии» (проект «Радио Свобода»). Об отсутствии госзаказов на эти машины в течение последних двух лет проекту рассказал первый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко.

Согласно его словам, по вопросу заказа «Оплотов» ведется постоянная дискуссия, но в «Укроборонпроме» не знают, будут ли осуществляться закупки данной техники в интересах армии. Опрошенные журналистами эксперты отмечают дороговизну этих танков — один «Оплот», по подсчетам специалистов, обойдется в сумму, на которую можно модернизировать шесть Т-64.

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В Минобороны также подтвердили, что контракты на поставку «Оплотов» не заключались. Министерство уточнило, что причиной тому наличие в танке комплектующих российского производства и необходимость их импортозамещения. Соответствующие работы уже ведутся, но процесс еще не закончен.

Проект напоминает, что Порошенко, занимавший пост президента Украины до мая этого года, еще в 2017-м обещал военным «Оплоты» и критиковал украинскую оборонку за поставку этих машин за рубеж (речь шла о заключенном в 2011 году контракте с Таиландом на 49 «Оплотов», соглашение было исполнено в 2018-м — прим. «Ленты.ру»). Несмотря на заявления тогдашнего главы государства, вооруженные силы до сих пор имеют лишь несколько таких танков старых модификаций, использующихся в основном на международных соревнованиях.

Основу танкового парка украинской армии составляют Т-64 и Т-72 различных модификаций.

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