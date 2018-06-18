Украинские танкисты сняли на видео все поломки «Оплота»

Roman Lvivskiy / YouTube

В YouTube появилось видео, снятое украинскими военными внутри танка Т-84У «Оплот» во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии.

Танкисты запечатлели некоторые поломки и недостатки боевой машины. Так, на кадрах видно, как заклинило механизм заряжания, как искрит проводка, не работают датчики и как ходит ходуном пушка. «И вся оборона пошла по *****», — приговаривают военные, осматривая неработающие механизмы.

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В Strong Europe Tank Challenge 2018 украинцы заняли последнее, восьмое место. Победили немецкие танкисты, участвовавшие в соревнованиях на машинах Leopard 2A6, вторыми стали шведы (Stridsvagn 122), третьими — австрийцы (Leopard 2A4). В список упражнений конкурса входят не только танковые стрельбы и вождение, но и, например, поиск целей, распознавание противника, эвакуация поврежденной техники, оказание медицинской помощи и стрельба из личного оружия.

Украинские силовики участвуют в этих состязаниях второй год подряд. В 2017-м они использовали Т-64БВ, а в этом году — Т-84У, предыдущую версию танка БМ «Оплот». В распоряжении украинской армии имеется шесть таких машин, произведенных в начале 2000-х и прошедших модернизацию 17 лет спустя. Капитан команды Роман Багаев рассказывал, что ремонт танков осуществлялся в общих чертах и не все компоненты, установленные в ходе модернизации, оказались качественными.

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