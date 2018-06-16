Украинский военный прокомментировал провал «Оплотов» на танковом биатлоне НАТО

Военный из Украины прокомментировал последнее место на танковом биатлоне НАТО Strong Europe Tank Challenge, которое заняла его команда. Капитан Роман Багаев рассказал изданию «Новинарня», что танки Т-84 «Оплот» не выдерживают критики.

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«А ничего не удалось сделать. Мы поехали на четырех машинах. Во время "операции в наступлении" (один из этапов — ред.) выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась, пришлось дозаряжать вручную», — сказал он.

Среди других причин неудачи, уверен Багаев, стал недостаточный опыт стрельб на полигонах. «Один танк дали в марте. Мы с него выстрелили пять раз, потом он вышел из строя, его забрали на завод. На заводе учить нас не хотели. Один раз пустили на тренажеры», — сказал он.

Соревнования Strong Europe Tank Challenge (SETC) — возрожденный танковый чемпионат НАТО, проведение которого возобновилось в 2016 году. Он проводится совместно силами бундесвера и армии США в Европе на немецком полигоне Графенвер в Баварии.

«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. От предшественника Т-84 машина отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта».

«Оплоты» выпускает харьковский Завод имени Малышева. Предприятие до сих пор не выполнило заключенный в 2011 году контракт на поставку 49 этих танков Таиланду.

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