Украина отправила в Таиланд обещанные к 2014 году «Оплоты»

Украинский завод имени Малышева поставил в Таиланд очередную партию танков «Оплот» по контракту, заключенному еще в 2011 году. Об этом в пятницу, 12 января, сообщается на сайте госконцерна «Укроборонпром», в состав которого входит предприятие.

«Последняя в 2017 году партия боевых машин прошла стационарные и полевые испытания, вся продукция была проверена заказчиком, получила соответствующие сертификаты и 27 декабря была отправлена. По контракту с Таиландом заводу Малышева осталось сдать заказчику всего несколько боевых машин», — отмечается в сообщении концерна.

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Там также уточняется, что завершить выполнение всех договоренностей по данному контракту предприятие планирует в первом квартале 2018 года.

Кроме того, как подчеркнули в «Укроборонпроме», в настоящее время завод уже готов приступить к выполнению государственного оборонного заказа на изготовление «Оплотов» для Вооруженных сил Украины.

Контракт стоимостью 250 миллионов долларов на поставку в Таиланд 49 танков «Оплот» был заключен в 2011 году. Конечным сроком его реализации был обозначен 2014-й, однако в его начале была поставлена только первая партия. Затем пять машин были переданы в июне 2015-го, еще часть — в июле 2016 года.

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