Украина прокомментировала планы Таиланда разорвать контракт по танкам «Оплот»

Харьковское госпредприятие «Завод имени Малышева» прокомментировало информацию о разрыве Таиландом сделки по закупке украинских танков «Оплот», заверив, что контракт выполняется по графику. Об этом сообщает во вторник, 10 января, «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу завода.

«На сегодняшний день никакой официальной информации о расторжении или пересмотре условий контракта на изготовление и поставку ОБТ "Оплот" в Таиланд от тайского заказчика мы не получали. Выполнение контракта идет согласно утвержденному графику. В ближайшее время ожидается приемка заказчиком очередной партии бронетехники», — заявили в пресс-службе, добавив, что контракт планируется выполнить в полном объеме в 2017 году.

4 января издание Bangkok Post сообщило со ссылкой на главнокомандующего армией Таиланда Чалермчаи Ситтисата, что Бангкок из-за сложной политической ситуации на Украине планирует закупить вместо «Оплотов» дополнительную партию китайских танков VT-4. Ранее уже был подписан контракт на поставку 28 VT-4. В 2017 году, по его словам, предполагается довести число китайских танков до 49, что делает бесперспективным надежды Киева на продление контракта по «Оплотам».

В то же время Ситтисат отметил, что у Украины остается шанс на реализацию сделки, если она поставит все 49 заказанных «Оплотов» до октября 2017 года.

Контракт стоимостью 250 миллионов долларов на поставку в Таиланд партии танков «Оплот» был заключен в 2011 году. Конечным сроком его реализации был обозначен 2014 год, однако до настоящего времени Украина смогла поставить лишь 20 машин.