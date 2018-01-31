Украинские «Оплоты» оказались танками-Франкенштейнами

Украинские производители используют компоненты самоходных артиллерийских установок «Пион» для ремонта стоящих в строю танков Т-72 и изготовления «Оплотов», полагает блогер kloch4. Его материал также размещен в военном блоге bmpd, который выходит под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.

Автор проанализировал состояние артиллерийского вооружения украинской армии, исследовав, в частности, оставшиеся в распоряжении Киева после распада СССР 203-миллиметровые самоходки «Пион». По его подсчетам, с хранения было снято 56 таких установок, но публично «засветились» только 39. «17 штук просто растворились. Спрятать такие громоздкие машины негде», — отмечает kloch4.

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Он предположил, что исчезнувшие САУ пошли на запчасти для Т-72 и «Оплотов», производимых для Таиланда. Автор напомнил, что «Пионы» оснащены двигателями, подходящими для Т-72. Доступа к закупкам этих силовых установок Киев не имеет, поскольку их изготавливает российский Челябинский тракторный завод.

Катки, балансиры и торсионы, имеющиеся у «Пионов», необходимы также для производства «Оплотов», пишет kloch4. Ходовая часть артиллерийских установок создана на базе танка Т-80, который лег в основу при разработке «Оплота».

«Оплоты» выпускает харьковский Завод имени Малышева. Предприятие до сих пор не выполнило заключенный в 2011 году контракт на поставку 49 этих танков Таиланду.

В декабре 2017-го на Украине возобновились дискуссии вокруг танков Т-64БМ «Булат», которые в армии признали неэффективными. Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак высказывал мнение, что к провалу боевых машин привел целый комплекс причин, в частности отсутствие правительственной структуры по контролю качества техники.

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