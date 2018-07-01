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Минобороны Украины прокомментировало провал «Оплотов» на танковом биатлоне

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В Минобороны Украины посчитали, что причиной провала танков «Оплот» на танковом биталоне Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии могла стать неопытность экипажей. Об этом RT рассказал источник в военном ведомстве.

Киев создал специальную комиссию, которая должна разобраться, посему украинские танки заняли на международных соревнованиях последнее место. В военном ведомстве заявили, что технические проблемы могли быть связаны с неопытностью команды — по утверждению военных, раньше «Оплоты» показывали себя только с хорошей стороны. Однако в «Укроборонпроме» причиной провала назвали поздно обнаруженные недоработки.

Ранее в сети появилось видео, на котором командир одного из «Оплотов» в нецензурной форме комментирует поломки, находясь внутри боевой машины. На кадрах видно, как заклинило механизм заряжания, как искрит проводка, не работают датчики и ходит ходуном пушка. «И вся оборона пошла по *****», — резюмировал он, заявив в сердцах, что лучше бы вернули танкиста-заряжающего вместо ненадежной автоматики.

«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. От предшественника Т-84 отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта».

«Оплоты» выпускает харьковский Завод имени Малышева. Предприятие до сих пор не выполнило заключенный в 2011 году контракт на поставку 49 этих танков Таиланду.

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