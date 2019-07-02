Тяжелый танк с погибшим экипажем нашли на границе с Украиной

Поисковики обнаружили на российско-украинской границе советский тяжелый танк КВ-1 с останками погибших солдат. Об этом сообщила «Российская газета».

Танк «Клим Ворошилов» нашли в Ростовской области. Предположительно, боевая машина была уничтожена 18 августа 1943 года при прорыве эшелонированной линии обороны Германии. Тогда войска Южного фронта под командованием маршала Федора Толбухина переправились за реку Миус и захватили плацдарм шириной 10 километров. В то же время немцы перебросили с Курской дуги элитные танковые дивизии, и им удалось остановить наступление Советской армии.

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По словам руководителя поискового объединения «Миус-Фронт» Андрея Кудрякова, КВ-1 подорвался на противотанковой мине и потерял ход. Экипаж попытался починить танк, но в этот момент налетели немецкие пикировщики и разбомбили его.

Поисковики предполагают, что боевая машина входила в состав 62-й тяжелой танковой бригады прорыва. «В любом случае, по найденным деталям мы сможем установить историю машины и ее экипажа», — отметил Кудряков.

Танк КВ-1, названный в честь советского маршала Клима Ворошилова, выпускался с августа 1939-го по август 1942 года. Принимал участие в войне с Финляндией (1939-1940 годы) и Великой Отечественной войне (1941-1945 годы).

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