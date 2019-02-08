Первый потопленный японский линкор нашли в Тихом океане

Найденные у Соломоновых островов в Тихом океане обломки военного судна оказались останками линейного крейсера японского императорского флота «Хиэй», который был потоплен в годы Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает The Telegraph.

По данным издания, затонувшее судно было обнаружено еще в феврале 2018 года, однако исследовать корабль и идентифицировать его до сих пор не удавалось из-за того, что он лежит на большой глубине — порядка 975 метров. Изучить обломки стало возможным только в конце января 2019 года при помощи подводного аппарата, разработанного базирующейся в американском Сиэтле компанией Vulcan Inc.

В ходе исследования на дне были обнаружены 6-дюймовые орудия, ящики с зенитными снарядами, а также иллюминаторы. Кроме того, на снятых аппаратом изображениях видно, что корпус судна был серьезно поврежден — скорее всего, пробоина была получена в битве за Гуадалканал, в которой линкор «Хиэй» принимал участие в 1942 году.

Линкор «Хиэй» был спущен на воду в 1912 году. В состав японского флота он вошел в 1914-м, на тот момент крейсер являлся одним из самых тяжело вооруженных военных кораблей в мире. В ночь с 13 на 14 ноября 1942 года в ходе битвы за Гуадалканал в районе Британских Соломоновых островов линкор подвергся активной бомбардировке со стороны американских самолетов и военных кораблей: всего по нему было выпущено порядка 50 снарядов, в том числе авиабомб. В результате «Хиэй» затонул вместе с 188 членами экипажа, став первым линкором, который Япония потеряла в годы Второй мировой.

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